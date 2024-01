Erfurt - Zu einer Protestaktion gegen Rechtsextremismus hat für Samstag (12.00 Uhr) ein Bündnis in Erfurt aufgerufen. Die Organisatoren hoffen nach eigenen Angaben auf einige Tausend Teilnehmer. Vorausgegangen waren in dieser Woche ähnliche Demonstrationen unter anderem in Gera und Jena sowie in einer Reihe anderer deutscher Städte. Sie sind eine Reaktion auf Recherchen des Medienkollektivs „Correctiv“, das aufgedeckt hatte, dass sich radikal rechte Kreise mit AfD-Funktionären und einem führenden Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Potsdam getroffen hatten.

Die Kundgebung auf dem Erfurter Domplatz steht unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt. Antifaschismus muss man selber machen“. Eine Sprecherin des Bündnisses erklärte: „Rechtsextreme und ihr parlamentarischer Arm - die AfD - planen völlig ungeniert die Deportation von Millionen Mitmenschen. Das muss auch die letzten unter uns aufrütteln.“ Es gehe darum, für Weltoffenheit, Zusammenhalt und gegen Faschismus zusammen zu stehen.

Laut Polizei ist außerdem vor dem Thüringer Landtag eine Aktion von Bauern mit Traktoren angekündigt. Bei den Bauernprotesten geht es seit Tagen um die Rücknahme geplanter Kürzungen bei der Agrarförderung durch die Bundesregierung. Die Polizei und die Verkehrsbetriebe in Erfurt rechnen wegen der Demonstrationen mit Verkehrsbehinderungen am Samstag.