Bereits am Abend der Walpurgisnacht ziehen die ersten linken Demonstrationen durch verschiedene Stadtteile. Das Augenmerk der Polizei gilt in diesem Jahr auch dem Schutz vor Amokfahrern.

Berlin - Die Demonstrationen rund um den 1. Mai in Berlin beginnen an diesem Mittwoch, dem Abend der sogenannten Walpurgisnacht. Ab 17.00 Uhr ist eine größere linke Demonstration mit dem Titel „Löhne erhöhen, Mieten senken, Frieden schaffen“ durch den Wedding geplant.

Später treffen sich linke Frauengruppen unter dem Motto „Take back the night“ am Mariannenplatz in Kreuzberg. Erwartet werden mehr als 3000 Teilnehmerinnen. In den vergangenen Jahren war die Stimmung aggressiv, und es gab auch Flaschenwürfe Richtung Polizei.

Am Donnerstag, dem 1. Mai, zieht die traditionelle Demonstration der Gewerkschaften am Vormittag vom Strausberger Platz zum Roten Rathaus. Ab Mittag gibt es satirische Protestaktionen im Villenviertel Grunewald, die Polizei rechnet mit bis zu 10.000 Teilnehmern.

Abends beginnt um 18.00 Uhr die traditionelle „Revolutionäre 1. Mai Demonstration“ von linken und linksextremistischen Gruppen in Kreuzberg. Hauptorganisator sind propalästinensische und israelfeindliche Initiativen.

Insgesamt werden über den Feiertag verteilt mehr als 5000 Polizisten aus Berlin und anderen Bundesländern bei allen Veranstaltungen im Einsatz sein. Gewaltausbrüche von Linksextremisten, aber auch Angriffe von außen wie Amok- oder Terrorfahrten sollen so verhindert werden.