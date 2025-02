Am Wochenende werden wieder Zehntausende Menschen auf den Straßen erwartet. Was in Bremen und Niedersachsen geplant ist.

Bremen/Hannover - Zehntausende Menschen werden heute wieder auf Demonstrationen gegen rechts in Bremen und Niedersachsen erwartet. Allein 30.000 Menschen sollen sich bei der Kundgebung „Bremen hält zusammen“ versammeln, schätzten Veranstalter und Innenressort.

Zu der Kundgebung in Bremen rufen die Bündnisse „Omas gegen Rechts“ und „Laut gegen Rechts“ auf. „Wir machen gemeinsam deutlich, dass wir endlich die Grundfeste unserer demokratischen Gesellschaft stärken müssen“, teilten die Organisatoren vorab mit. Mehr als 50 Initiativen, Kultureinrichtungen, Gewerkschaften und Werder Bremen unterstützen die Veranstaltung. Schon eine Stunde früher, um 15.00 Uhr, werden die „Omas gegen Rechts“ mit Musikerinnen und Musikern die Bremer Innenstadt zum Klingeln bringen.

Landesweit Demonstrationen und Menschenketten geplant

Auch in zahlreichen Städten in Niedersachsen sind Demonstrationen geplant - etwa in Osnabrück, Braunschweig und Celle. In Cuxhaven steht die Demonstration unter dem Motto „Hand in Hand für Demokratie, Respekt und Menschenwürde“. „Diesmal erwarten wir 1.500 Teilnehmende, die sich an der Menschenkette ab 15.00 Uhr und der Kundgebung beteiligen“, teilte Gunnar Wegener vom Cuxhavener Bündnis für Respekt und Menschenwürde mit.

In Hannover soll sich ab 12.00 Uhr eine Menschenkette mit 500 Teilnehmern vom Bahnhof bis zum Opernplatz ziehen. Die Veranstaltung steht unter der Überschrift „Rechtsruck stoppen! Demokratie wählen!“. Ebenfalls rund 500 Menschen erwarten die Organisatoren der Demonstration „Wir kämpfen für Demokratie – zusammen gegen Hass und Hetze“ ab 13.00 Uhr in Leer.