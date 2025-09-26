Nach den Ehrungen auf höchster europäischer Bühne geht die Würdigung von Dennis Schröder in seiner Heimat weiter. Ein Vorschlag dürfte selbst den NBA-Star und Nationalmannschafts-Kapitän überraschen.

Braunschweig - Basketball-Star Dennis Schröder soll Ehrenbürger seiner Heimatstadt Braunschweig werden. Er werde dem Rat vorschlagen, die Ehrenbürgerschaft an den 32-Jährigen zu verleihen, verkündete Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) bei einem Empfang für den Welt- und Europameister im Altstadtrathaus.

Es handele sich um die höchste Auszeichnung, die eine Stadt in Deutschland vergeben könne. „Er hat diese Ehre verdient“, sagte Kornblum der Deutschen Presse-Agentur. Der Kapitän der Nationalmannschaft sei nicht nur der erfolgreichste Sportler, den Braunschweig bisher je hatte. Er sei sozial engagiert, habe seine Wurzeln nie verleugnet. Er ist einer der besten Botschafter, die Braunschweig weltweit hat“, begründete Kornblum.

Kurz zuvor war in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens die Sporthalle der früheren Schule des Aufbauspielers in „Dennis Schröder Halle“ umbenannt worden. „Das bedeutet mir alles. Hier habe ich angefangen in der Halle, habe hier die ersten Dribblings gemacht und die ersten Körbe“, sagte ein sichtbar gerührte Schröder bei der Feier.