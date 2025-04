Energie Cottbus kassiert die dritte Niederlage in Serie. Und das mitten im Aufstiegskampf.

Dortmund - Der FC Energie Cottbus hat im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga den nächsten Rückschlag erlitten. Beim 1:4 (0:3) bei Borussia Dortmund II gerieten die Lausitzer bereits in der ersten Halbzeit deutlich in Rückstand. Kjell Wätjen (13.), Yannik Lührs (38.) und Paul Besong (42./54) trafen vor 4.289 Zuschauern im Stadion Rote Erde für die Gastgeber. Tolcay Cigerci (70./Foulelfmeter) erzielte den Ehrentreffer.

Der FCE kassierte damit die dritte Niederlage in Serie in der Englischen Woche und konnte die Patzer der Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht nutzen.

Individueller Patzer bringt Cottbus in Rückstand

Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte seine Mannschaft auf vier Positionen gegenüber dem 0:1 gegen Rot-Weiss Essen verändert. Der FCE-Coach hatte angekündigt, mit seiner Mannschaft „die Reset-Taste drücken“ zu wollen.

Sein Team geriet allerdings durch einen individuellen Patzer früh in Rückstand. Dennis Slamar hatte nach einem Rückpass einen Blackout und ermögliche Wätjen so den ersten Treffer. Während sich die Cottbuser vergeblich mühten, Torgefahr zu entwickeln, schlugen die Gastgeber effektiv zu.

Beim Kopfballtreffer von Lührs sah der ansonsten starke Cottbuser Keeper Elias Bethke nicht gut aus, bei den beiden Kontertreffern von Besong war er machtlos. Energie fehlten die offensiven Mittel, um Dortmund danach ernsthaft noch in Bedrängnis zu bringen. Nach einem Foul am eingewechselten Maximilian Krauß traf Cigerci zumindest noch vom Elfmeterpunkt.

Energie bleibt trotz der Niederlagenserie weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen und empfängt am kommenden Samstag Viktoria Köln im Leag Energie Stadion.