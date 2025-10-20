Die Möbel, die er entworfen hat, begleiteten viele Menschen in der DDR - und sind auch heute noch gefragt. Nun ist Horn im Alter von 96 Jahren gestorben.

Halle - Der Designer Rudolf Horn ist tot. Er sei am Sonntagmittag im Alter von 96 Jahren bei seiner Lebensgefährtin in Halle gestorben, sagte die Direktorin der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, Manon Bursian, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Designer wurde 1929 in Waldheim in Sachsen geboren. Er absolvierte zunächst eine Tischlerlehre und studierte anschließend in Mittweida (Sachsen), Dresden und Halle. Von 1968 bis 1996 war er Dozent und Professor an der Hochschule für industrielle Formgestaltung - Halle Burg Giebichenstein, ab 1989 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.

Für die Hellerauer Werkstätten hatte Horn gemeinsam mit Eberhard Wüstner in den 1960er-Jahren das MDW-Möbelprogramm (Montagemöbel der Deutschen Werkstätten) entwickelt.