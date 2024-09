Brandenburg ist das Flächenland mit den meisten Autodiebstählen. Die Zahl der Fälle ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Der wirtschaftliche Schaden geht in die Millionen Euro.

Deutlich mehr Autodiebstähle in Brandenburg

Berlin - Rund 1.300 kaskoversicherte Autos sind im vergangenen Jahr in Brandenburg gestohlen worden. Damit stieg die Zahl der Autodiebstähle im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent an, wie aus einer Auswertung hervorgeht, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft vorlegte. „Brandenburg bleibt das Flächenland mit dem größten Diebstahlrisiko für Autobesitzer“, teilte der Verband mit.

Auf 10.000 kaskoversicherte Fahrzeuge kommen demnach in dem Bundesland elf Diebstähle. Im bundesweiten Durchschnitt liegt diese Zahl bei vier. Lediglich in Berlin (42) und Hamburg (13) liegt der Wert noch höher als in Brandenburg.

Der wirtschaftliche Schaden wuchs dem GDV zufolge innerhalb eines Jahres um fast 30 Prozent auf 30,7 Millionen Euro. Im Schnitt zahlten die Versicherer pro Autodiebstahl rund 23.200 Euro.