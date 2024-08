In Thüringen schreiben Tausende junge Menschen an ihrer Promotion. Die meisten von ihnen zieht es an eine bestimmte Universität.

Die meisten Doktoranden zieht es an die Friedrich-Schiller-Universität in Jena. (Archivbild)

Erfurt - An Thüringer Hochschulen streben mehr junge Menschen einen Doktortitel an. Zum Jahresende 2023 wurden 6.213 Doktorandinnen und Doktoranden gezählt und damit 340 mehr als noch ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Etwa jede fünfte Promotion wurde im Fach Medizin geschrieben. Auch in Mathematik, Naturwissenschaften sowie bei Ingenieuren lag die Zahl vergleichsweise hoch.

Auf Thüringens größte staatliche Universität in Jena entfielen rund zwei Drittel der jungen Promovierenden. Weitere 13 Prozent promovierten an der Technischen Uni in Ilmenau, gefolgt von der Bauhaus-Universität in Weimar. In Thüringen sollen künftig auch die Fachhochschulen ein fachlich und zeitlich befristetes Promotionsrecht bekommen.