In Brandenburg gab es mehr als doppelt so viele Grippefälle wie im Vorjahr. Brandenburgs Gesundheitsministerin appelliert, die Infektionsgefahr ernst zu nehmen.

Deutlich mehr Grippefälle in Brandenburg

Es gab deutlich mehr Grippefälle in Brandenburg. Die Gesundheitsministerin wirbt dafür, sich rechtzeitig impfen zu lassen.(Symbolfoto)

Potsdam - In der Grippesaison 2024/25 sind in Brandenburg deutlich mehr Influenza-Fälle registriert worden als im Vorjahr. Wie das Landesgesundheitsministerium mitteilte, wurden zwischen Anfang Oktober 2024 und Mitte Mai 2025 insgesamt 18.717 bestätigte Grippeinfektionen gemeldet. In der Saison 2023/24 waren es 7.584 Fälle.

„Die gerade abgelaufene Grippesaison war von deutlich mehr Krankheitsfällen geprägt als in den Jahren davor“, sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin Britta Müller (parteilos). Der Höhepunkt der Grippewelle habe im Land in den ersten Wochen des Jahres 2025 gelegen. Als möglicher Grund für den Anstieg nannte Müller genetische Veränderungen der Grippeviren.

Die Ministerin appellierte an die Bevölkerung, das Impfangebot gegen Grippe zu nutzen. „Influenza ist keine harmlose Erkrankung.“ Der beste Zeitpunkt für die Grippeschutzimpfung sei in den Monaten Oktober und November.

Die Impfquote bei Menschen ab 60 Jahren lag in Brandenburg zuletzt bei 52,2 Prozent (Saison 2023/24). Aktuelle Zahlen für die Saison 2024/25 lagen noch nicht vor.