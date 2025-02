Halle - Autos, Motorräder, Busse und Lkw - in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Kraftfahrzeuge neu zugelassen worden. Die Gesamtsumme von 62.626 fabrikneuen Fahrzeugen bedeutet laut dem Statistischen Landesamt in Halle ein Plus von 7,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023. So wurden 45.811 Autos neu zugelassen und damit 4,9 Prozent mehr. Einen deutlichen Rückgang um fast 32 Prozent gab es bei reinen E-Autos: neu zugelassen wurden nur noch 3.869 dieser Fahrzeuge. Das entsprach 8,4 Prozent aller neu zugelassenen Wagen.

Die Zahl der neuen Hybrid-Autos lag bei 15.933 und damit 10,7 Prozent über der des Vorjahres. Der Anteil von Neuzulassungen von Autos mit Elektro- beziehungsweise Hybrid-Antrieb betrug 2024 rund 43 Prozent, im Vorjahr waren es noch 46 Prozent gewesen.

Mehr Neuzulassungen gab es außer bei Autos auch bei Krafträdern. Dort lag das Plus bei 24 Prozent, 5.347 Mopeds und Motorräder kamen neu hinzu. Die Zahl neu zugelassener Lastkraftwagen wuchs um 25,6 Prozent auf 7.753, die der Busse um knapp 19 Prozent auf 145. Die Neuzulassungen von Zugmaschinen ging allerdings zurück um 13,6 Prozent auf 2.898.