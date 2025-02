Erfurt - In Thüringen zeichnet sich bei der vorgezogenen Bundestagswahl eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor vier Jahren. Bis 16.00 Uhr gaben rund 72,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 43,7 Prozent gelegen. Die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler ist dabei nicht eingerechnet.

Die rund 2.500 Wahllokale im Freistaat haben noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte können in Thüringen über die Zusammensetzung des künftigen Bundestags mitbestimmen. Viele haben auch vorher schon die Möglichkeit der Briefwahl genutzt.

Mit der Erststimme können die Wähler für einen Kandidaten stimmen. In acht Wahlkreisen stehen 73 Bewerber zur Wahl. Bei der Zweitstimme können sich die Thüringer zwischen elf Parteien entscheiden. 2021 waren insgesamt 19 Abgeordnete aus Thüringen in den Bundestag eingezogen. Wie viele es diesmal schaffen, dürfte erst am Montag feststehen. Wegen der Wahlrechtsreform ziehen nicht mehr alle siegreichen Wahlkreis-Direktkandidaten automatisch in den Bundestag ein.