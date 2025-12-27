Sogenannte Planenschlitzer machten sich in den zurückliegenden Jahren in enormem Ausmaß an parkenden Lkw zu schaffen. Neue Zahlen aus dem Landeskriminalamt zeigen einen klaren Trend.

Kriminelle schlagen vor allem auf Park- und Rastplätzen entlang der Autobahnen zu und klauen Ladung mit enormem Wert. (Symbolbild)

Magdeburg - In diesem Jahr hat es in Sachsen-Anhalt deutlich weniger Ladungsdiebstähle aus Lastwagen gegeben. Das Phänomen auf Transportwegen beziehungsweise an Autobahnen insbesondere durch sogenannte Planenschlitzer lasse sich zwar weiterhin feststellen, die Fallzahlen seien 2025 aber deutlich gefallen, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) in Magdeburg auf Anfrage mit.

Bis zum 30. November waren für das laufende Jahr 101 dieser Delikte erfasst, davon blieb es bei der Hälfte beim Versuch. Im kompletten Vorjahr hatte die Fallzahl noch bei 243 gelegen, davon blieben 128 im Versuchsstadium. Im Jahr 2021 hatte es laut LKA 331 Fälle gegeben.

Der LKA-Sprecher führte den Rückgang auf die Arbeit einer speziellen Ermittlungsgruppe Cargo zurück. Die Polizei sei präsenter gewesen, habe mehr kontrolliert. Das habe sich vermutlich bei den Tätern herumgesprochen und sie hätten sich andere Bereiche gesucht. Das Transportgewerbe sei sensibilisiert.

Diebesgut: Technik, Fahrzeugteile, Kleidung

Gestohlen wurden vor allem Kleidung, Drogerieartikel, Fahrräder, Fahrzeugteile und Haushaltselektronik wie Kaffeeautomaten oder Staubsauerroboter. „Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Diebesgut unmittelbar vor Ort selektiert und ausfindig gemacht wird“, erklärte ein LKA-Sprecher.

Tatorte seien vor allem Autohöfe sowie Park- und Rastplätze an den Autobahnen. Die Hauptrouten seien die A2, A14 und A38. Die Täter nutzten die Nachtruhe der LKW-Fahrer, um zuzuschlagen.

Hier schlugen Täter 2025 zu - das erbeuteten sie

Das Landeskriminalamt hat ein paar Beispiele aufgelistet, die bei der Polizei teils noch in der Bearbeitung sind: