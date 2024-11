Mönchengladbach - Beide deutschen Hockey-Nationalmannschaften starten bei der erneuten Heim-Europameisterschaft 2025 in Mönchengladbach gegen Frankreich. Das offizielle Eröffnungsspiel der vom 8. bis 17. August stattfindenden EM bestreiten die deutschen Herren am 8. August (19.30 Uhr) gegen die Franzosen. Dies teilte der Deutsche Hockey-Bund mit. Weitere Gruppengegner sind England und Polen.

Die DHB-Damen treffen am 9. August (18.00 Uhr) im ersten Spiel ebenfalls auf Frankreich und treten zudem in der Vorrunde gegen Titelverteidiger Niederlande und Irland an. Die deutschen Damen gewannen bei der EM 2023 in Mönchengladbacher Hockeypark die Bronzemedaille.