Es war ein nächtliches Treffen auf einem Parkplatz. Was genau zwischen dem Mann und der Frau geschah, ist unklar. Die Frau überlebte die Begegnung nicht.

Deutsche offenbar von Ex-Freund in Österreich erschossen

Salzburg - In Österreich ist eine 34-jährige Deutsche in der Nacht auf einem Parkplatz erschossen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um ihren ehemaligen ungarischen Lebensgefährten. Der Mann sei geflüchtet. Die Polizei habe eine Großfahndung ausgelöst. Die Tat passierte um 0.40 Uhr auf einem Parkplatz in Maria Alm rund 70 Kilometer südlich von Salzburg.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur APA hatte eine Bekannte die Tat vom Auto aus im Rückspiegel beobachtet und die Polizei informiert. Die Polizei machte keine weiteren Angaben zum Tathergang. Sie konnte am Samstag auf Nachfrage auch nicht sagen, woher die Deutsche stammte oder ob sie in Österreich lebte.