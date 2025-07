Berlin - Die deutschen Stars sollen die Fans wieder zum traditionellen Berliner Leichtathletik-Sportfest Istaf locken. Bei dem Meeting am Sonntag (13.00 Uhr/ab 15.45 Uhr ZDF) starten in Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, Weitsprung-Ass Malaika Mihambo und Sprint-Star Gina Lückenkemper drei Olympia-Medaillengewinnerinnen vom Vorjahr in Paris. Dabei ist auch wieder Speerwerfer Julian Weber, der in dieser Saison erstmals die 90-Meter-Marke übertroffen hat und mit 91,06 Metern bisher die Nummer eins in der Welt ist.

Das Istaf findet in dieser Saison ungewöhnlich früh statt und ist für viele deutsche Starterinnen und Starter die Generalprobe für die nationalen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Dresden. Hauptgrund für den zeitigen Termin sind aber die erst vom 13. bis 21. September stattfindenden Weltmeisterschaften in Tokio. Die Organisatoren rechnen trotz des ungewohnten Termins mit 30.000 Zuschauern im Olympiastadion.