Tiktok hat in sechs Kategorien die deutschen Tiktok Book Awards verliehen. (Archivbild)

Frankfurt/Main - Zum zweiten Mal sind bei der Frankfurter Buchmesse die Tiktok Book Awards für den deutschsprachigen Raum vergeben worden. Die Kurzvideo-Plattform ehrte damit sechs Gewinnerinnen und Gewinner in verschiedenen Kategorien. Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer konnten zwischen dem 23. September und dem 6. Oktober aus einer Vorauswahl für ihre Lieblinge abstimmen.

Als Autorin des Jahres gewann Josi Wismar. Ebenfalls ausgezeichnet wurde „Save Me“ von Mona Kasten in der Kategorie Community Buch des Jahres. Die Tiktok-Nutzerin Jess Hengel (@itsjessamess) gewann in der Kategorie Creatorin des Jahres, Verlag des Jahres wurde der LYX Verlag. Bestseller wurde „22 Bahnen“ von Caroline Bahl, in der Kategorie Buchhandlung des Jahres wählten TikTok-Nutzerinnen und Nutzer die Buchhandlung Hoffmann.

Josi Wismar und Jess Hengel nahmen neben der Auszeichnung ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro entgegen, wie Tiktok mitteilte. Der LYX Verlag und die Buchhandlung Hoffmann erhielten Tiktok-Werbe-Credits im Wert von 5000 US-Dollar. Mona Kasten und der LYX Verlag, in dem ihr Buch erschien, bekamen laut Tiktok jeweils dieselbe Prämie, ebenso wie der Verlag des Bestsellers „22 Bahnen“ und die Autorin Caroline Wahl.

Bereits im August hatte Tiktok eine erste Liste mit den Nominierten veröffentlicht, eine Jury wählte daraus zunächst ihre Favoriten. Bloß der Bestseller des Jahres ergab sich aus Verkaufsdaten und internen Analysen der chinesischen Kurzvideo-Plattform, hieß es.