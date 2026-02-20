In den Alpen herrscht angesichts der neuen Schneefälle große Lawinengefahr. Die Neugier auf eine Abfahrt im Tiefschnee scheint groß. Für einen deutschen Skifahrer hatte das nun tödliche Folgen.

Nauders - In Österreich ist bei einer Abfahrt außerhalb gesicherter Pisten ein deutscher Skifahrer von einer Lawine erfasst und getötet worden. Sein 16-jähriger Sohn habe schwer verletzt überlebt, teilte die Polizei mit. Die genaue Herkunft der beiden Skifahrer sowie das Alter des Toten sind laut Polizei noch unklar.

In ganz Tirol gingen zahlreiche Lawinen ab, sagte der Polizeisprecher weiter. So erfassten Lawinen im Zillertal zwei Wintersportler. Einer von ihnen wurde verletzt, ein andere konnte sich befreien und selbstständig ins Tal fahren. In Kufstein an der deutschen Grenze wiederum wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur APA eine Person verschüttet und schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.