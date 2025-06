In der Sommerzeit werden Blutkonserven im Freistaat mitunter knapp - so die Erfahrungen der letzten Jahre. Das Deutsche Rote Kreuz richtet deshalb an die Sachsen einen Appell.

Dresden - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft die Menschen in Sachsen dazu auf, vor den Ferien noch einmal Blut zu spenden. „Aus den letzten Jahren wissen wir, dass es in den Sommermonaten eng mit den Konserven werden kann“, sagte Kerstin Schweiger vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost. Derzeit sei die Lage stabil. Doch das könne sich schnell ändern, da etwa die Konserven aus Blutplättchen nur kurz haltbar seien und dadurch ständig erneuert werden müssten. Auf der Webseite www.blutspende-nordost.de lässt sich im Blutgruppenbarometer nachsehen, ob die eigene Blutspende gerade gebraucht wird.

Wer bei großer Hitze Blut spenden will, sollte allerdings ein paar Ratschläge beachten, sagte Schweiger. Generell sei es wichtig, vor einer Blutspende ausreichend zu trinken. Zwei bis drei zusätzliche Gläser Wasser, Saft oder Tee in den zwei Stunden davor seien immer nötig, hieß es. Bei Hitze dürfe es noch mal ein halber Liter mehr sein. Außerdem sollten Spender unmittelbar davor und danach die Sonne meiden und vor allem keinen Sport machen. Wer Blut spenden möchte, muss grundsätzlich 18 Jahre alt sein, 50 Kilo wiegen und aktuell gesund sein.

In Sachsen fehlen junge Spender

Wie auch in anderen Bundesländern fehlt in Sachsen bei den Blutspendern der Nachwuchs. Im Schnitt sind die Spender im Freistaat 50 Jahre alt, wie Schweiger sagt. Die sehr geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer, würden nach und nach in den kommenden Jahren aus gesundheitlichen Gründen ausfallen. Menschen ab 18 Jahren aber auch im mittleren Alter müssten jetzt immer mehr nachrücken.

„Wir versuchen deshalb mit Posts in den sozialen Netzwerken, aber auch mit zahlreichen Aktionen vor allem die junge Generation anzusprechen“, sagte Schreiber. Unmittelbar bevor steht etwa der Weltblutspendetag am 14. Juni. In zahlreichen Städten in Sachsen ist dann eine Spende auch am Samstag möglich - normalerweise geht das nur von Montag bis Freitag.