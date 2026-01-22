Mit seinem klugen Blick habe er eine Ära geprägt: Das Deutsche Theater in Berlin trauert um seinen früheren Intendanten Bernd Wilms.

Berlin - Der frühere Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, Bernd Wilms, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 85 Jahren, wie das Theater unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Mit „seinem klugen Blick“ habe er am Deutschen Theater eine Ära geprägt. Wilms hatte das Haus von 2001 bis 2008 geleitet, zuvor war er am Maxim Gorki Theater.

„Bernd Wilms war selbst kein Regisseur, aber ein uneitler Ermöglicher, ein Erfinder und Menschenkenner, ein Verfechter des Handwerks, einer, der aus Niederlagen stärker wurde“, würdigte ihn das Theater.

Erfolg mit Jürgen Gosch und Michael Thalheimer

Nach schwierigen Anfangsjahren sei er weitsichtig genug gewesen, Regisseure wie Jürgen Gosch, Dimiter Gotscheff, Barbara Frey und Michael Thalheimer ans Haus zu binden und mit viel Freiheit auszustatten.

Wilms war am 1. November 1940 in Solingen geboren worden. Als Dramaturg führten ihn seine Wege etwa über Wuppertal, Hamburg und Bremen nach München, wo er von 1986 bis 1991 die renommierte Otto-Falkenberg-Schule leitete. Das Deutsche Theater habe er zu großen Höhen geführt und „aufgehört, als es am allerschönsten war“, hieß es in der Mitteilung.