Historische Dokumente aus dem Geheimen Staatsarchiv kehren nach Polen zurück. Kulturstaatsminister Weimer spricht von einer intensiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.

Unter den Urkunden sind unter anderem Papsturkunden sowie Papiere zu diplomatischen Bemühungen und kriegerischen Auseinandersetzungen.

Berlin - Deutschland hat 73 jahrhundertealte Urkunden an Polen zurückgegeben. Es handelt sich um wertvolle Dokumente aus der Zeit des Deutschen Ordens, die im Bestand des Geheimen Staatsarchivs waren, wie der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mitteilte. Darunter seien bedeutende Papsturkunden sowie Papiere zu diplomatischen Bemühungen und kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Deutschen Orden und Polen. Auch der Kopf einer steinernen Skulptur kehrt nach Polen zurück.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer übergab die Pergamenturkunden im Zuge der Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen an seine polnische Amtskollegin Marta Cienkowska. Diese Schritte seien „nicht nur symbolisch, sondern Ausdruck einer intensiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit“, sagte Weimer laut Mitteilung. Zudem eröffneten sie ein neues Kapitel einer gemeinsamen Erinnerungskultur.

Die Dokumente aus der Zeit zwischen 1215 und 1466 wurden den Angaben nach während der Besetzung Polens durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg von deutschen Archivaren aus einem Warschauer Archiv entnommen und nach Deutschland gebracht. Über mehrere Zwischenstationen gelangen sie in den Bestand des Geheimen Staatsarchiv Preußischer

Kulturbesitz. Im Zuge der Umlagerungen sei von den ursprünglich 74 Urkunden jedoch eine verloren gegangen.

Auch steinerner Kopf kehrt zurück

Zudem kehrt der steinerne Kopf einer Skulptur des Heiligen Jakobus des Älteren nach Polen zurück. Das Fragment aus der Marienburg bei

Danzig sei vermutlich in den 1950er Jahren nach Deutschland

gelangt. Nun könne es in Polen mit der dort verbliebenen lebensgroßen

Apostelfigur vereint werden.

Der Deutsche Orden war ursprünglich im Mittelalter zur Versorgung von Verwundeten der Kreuzzüge gegründet worden. In Osteuropa hatte er zeitweise großen Einfluss und wertvolle Besitztümer. Ab dem 13. Jahrhundert existierte zeitweise ein Deutschordensstaat, aus dem später Preußen, Lettland und Estland hervorgingen.