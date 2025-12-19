Die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien steht für das Frauen-Nationalteam 2026 im Mittelpunkt. Zum Auftakt gibt es ein Heimspiel in einem Stadion, an das der DFB gute Erinnerungen hat.

Dresden - Die deutschen Fußballerinnen starten in Dresden ins neue Jahr und in die WM-Qualifikation. Das Team von Bundestrainer Christian Wück empfängt am 3. März (17.45 Uhr/ARD) im Rudolf-Harbig-Stadion die Auswahl Sloweniens.

Weitere Gegner auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien sind Norwegen und Österreich, der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das Turnier. Am 7. März treten die DFB-Frauen in Norwegen an. Zuletzt spielte das Nationalteam im Oktober 2022 in Dresden und gewann die damalige Testpartie gegen Frankreich nach zwei Toren von Alexandra Popp mit 2:1.