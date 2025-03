Wolfsburg - Das Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Schottland in Wolfsburg wird erstmals auch vom Kinderkanal KiKA übertragen. Der TV-Sender von ARD und ZDF zeigte die Partie in der Volkswagen Arena am 8. April (17.45 Uhr) ebenso wie die ARD, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. In der Halbzeitpause wird Kultfigur Bernd das Brot einen Auftritt haben.

Bei einer KiKA-Mitmachaktion haben drei Jugendliche gewonnen, die die Rollen von Kommentatoren und Reportern übernehmen. Unterstützt werden sie unter anderem von „Sportschau“-Reporterin Stephanie Baczyk.

Wück wirbt um junge Zielgruppe

„Mit unseren Fans im Rücken wollen wir nicht nur die anstehenden Spiele in der Women's Nations League erfolgreich bestreiten, sondern vor allem mit Blick auf die Europameisterschaft in der Schweiz weiter die Vorfreude in Deutschland steigern“, sagte Bundestrainer Christian Wück. „Dabei liegen uns auch die jungen Zielgruppen am Herzen - Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien.“

Das Team von Kapitänin Giulia Gwinn bestreitet am 4. April das Hinspiel in Schottland. Zum Training und zur Pressekonferenz am 1. April in Frankfurt/Main hat der DFB eine Schulklasse auf den Campus eingeladen.