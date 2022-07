DFB leitet Ermittlungen wegen Zwischenfällen in Jena ein

Frankfurt/Main - Der Deutsche Fußball-Bund hat ein Ermittlungsverfahren zu den Zwischenfällen nach dem Pokalspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem VfL Wolfsburg eingeleitet. Dies teilte der DFB am Sonntag auf dpa-Anfrage mit. Die Vereine würden zunächst zu einer Stellungnahme aufgefordert, das vorhandene Material werde ausgewertet, hieß es von Seiten des Verbandes.

Wie der FC Carl Zeiss Jena am Sonntag mitteilte, sollen nach Ende der Partie Wolfsburger Spieler, die auf dem Weg zu ihrem Mannschaftsbus waren, auf dem Westtribünenvorplatz von einigen Zuschauern bepöbelt und auch körperlich bedrängt worden sein.

Der Regionalligist entschuldigte sich beim VfL Wolfsburg und den betroffenen Spielern und kündigte an, etwaige Verfehlungen würden ausgewertet und geahndet. Der Bundesligist wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorgängen äußern. Die Gäste hatten das Erstrundenspiel am Samstag durch ein Tor in der Nachspielzeit 1:0 gewonnen.