Union Berlin ist in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Greifswalder FC gefragt, Hertha BSC tritt bei Hansa Rostock an. Berlins und Brandenburgs Pokalsieger bekommen es mit Bundesligisten zu tun.

Berlin - Bundesligist 1. FC Union Berlin gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Landespokalsieger Greifswalder FC aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum am Samstag in Dortmund. Die Begegnung beim Regionalligisten ist das Pflichtspiel-Debüt für den neuen Berliner Cheftrainer Bo Svensson.

Zweitligist Hertha BSC trifft auf Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. „Die Vorfreude auf die neue Pokalsaison ist natürlich groß! Wir haben in der vergangenen Saison erlebt, wie schwer es ist, in Rostock zu spielen. Das Spiel wird eine große Herausforderung für uns, aber natürlich ist der Einzug in die 2. Runde unser Ziel“, wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der frühere Profi Nils Petersen zog im Beisein des DFB-Vizepräsidenten Peter Frymuth außerdem die Begegnung zweier seiner Ex-Clubs: Brandenburgs Pokalsieger Energie Cottbus muss gegen Bundesligist SV Werden Bremen antreten. Landespokalsieger Viktoria Berlin ist gegen Bundesligist FC Augsburg gefordert.

Die Begegnungen werden vom 16. bis 19. August 2024 ausgetragen - eine Woche vor dem Bundesliga-Start. Die Spiele der am 17. August am Supercup teilnehmenden Teams Bayer 04 Leverkusen und VfB Stuttgart sind für den 27. und 28. August terminiert.