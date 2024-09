Meppen - Torhüterin Jasmin Janning hat den Fußballerinnen des Bundesliga-Aufsteigers FC Carl Zeiss Jena das Erreichen des Achtelfinales im DFB-Pokal ermöglicht. Die Jenaerinnen gewannen mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0 im Elfmeterschießen beim eine Liga tiefer spielenden SV Meppen. Die 19 Jahre alte Janning hielt im Elfmeterschießen gleich drei von fünf Versuchen der Meppenerinnen.

Vor 446 Zuschauern in der Meppener Hänsch-Arena hatte Sonja Lux nach einer torlosen ersten Hälfte die Gastgeberinnen vier Minuten nach Wiederanpfiff in Führung gebracht. Milena Reuter traf in der 64. Minute zum Ausgleich. Da in der Verlängerung keine weiteren Tore fielen, musste das Elfmeterschießen entscheiden.