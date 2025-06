Beim Abschlusstraining in Franken stehen alle 24 DFB-Akteure auf einem perfekten Rasen. Der Platz in der Münchner Arena wird vor dem Halbfinale gegen Portugal noch ausgebessert.

Herzogenaurach - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Abschlusstraining der Fußball-Nationalmannschaft mit dem kompletten Kader noch auf dem bestens gepflegten Rasen im Teamquartier in Herzogenaurach absolviert. Am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) spielt die DFB-Auswahl zum Auftakt des Finalturniers der Nations League in München gegen Portugal um den Einzug ins Endspiel. Und Nagelsmann hofft wie seine Spieler, dass dann auch der Platz in der Allianz Arena wieder in einem Topzustand ist.

Der nach dem Champions-League-Finale am vergangenen Samstag teilweise von jubelnden Fans von Paris Saint-Germain ramponierte Rasen muss partiell erneuert werden. Mehrere Quadratmeter des Hybrid-Rasens werden ersetzt.

„Für uns ist das Routine - es bestand nie die Gefahr für die Durchführung des Spiels“, sagte Jürgen Muth, Geschäftsführer der Allianz Arena München Stadion GmbH, der Zeitungsgruppe „Münchner Merkur und tz“.

Neuling Woltemade drängt sich auf

Mit der finalen Übungseinheit auf dem Adidas-Gelände in Franken schloss Nagelsmann die aktive Vorbereitung auf die Halbfinal-Aufgabe gegen den Weltranglisten-Siebten Portugal ab. Der Bundestrainer wird seine Startelf im Vergleich zum 3:3 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien im März dabei auf mindestens sechs Positionen verändern, größtenteils gezwungen durch verletzungsbedingte Ausfälle.

Fest steht, dass Marc-André ter Stegen nach seiner langen und schweren Knieverletzung erstmals seit September 2024 wieder im DFB-Tor stehen soll. Das hatte Nagelsmann frühzeitig angekündigt. In der Offensive zeichnet sich angesichts hochkarätiger Ausfälle das Länderspieldebüt des Stuttgarters Nick Woltemade ab. Der 23-Jährige war zuletzt im Verein in Topform.

„Klar hat er Chancen, sonst wäre er nicht hier“, hatte Nagelsmann zum Start der Vorbereitung zu einem möglichen Startelf-Einsatz von Woltemade gesagt. Kapitän Joshua Kimmich steht vor seinem 100. Länderspiel.