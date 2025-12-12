Der SC DHfK Leipzig und sein früherer Trainer Sigtryggsson haben den noch laufenden Vertrag aufgelöst. Der vor einem halben Jahr freigestellte Coach trifft Mitte Februar wieder auf Leipzig.

Leipzig - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat den noch laufenden Vertrag mit seinem früheren Trainer Runar Sigtryggsson aufgelöst. Der 53-jährige Isländer, der im Mai 2025 vom Verein freigestellt wurde, hat mit der HSG Wetzlar einen neuen Arbeitgeber gefunden, wie beide Clubs mitteilten. Wetzlar und Leipzig liegen mit jeweils fünf Zählern auf den beiden letzten Plätzen der Bundesliga. Die Hessen empfangen die Sachsen am 20. Februar zum 22. Spieltag.

Sigtryggsson war von November 2022 bis zum Frühjahr als Cheftrainer tätig. In die neue Saison waren die Messestädter dann mit Raul Alonso als Trainer gestartet. Der Spanier, der mit Leipzig keinen einzigen Sieg feiern konnte, wurde am 19. November freigestellt. Danach übernahm Frank Carstens das Amt und konnte am vergangenen Mittwoch gegen den Hamburger SV den ersten Sieg bejubeln.