Der Teppich ist ausgerollt: In Berlin beginnen die Internationalen Filmfestspiele. Zum Auftakt wird Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once“) erwartet.

Berlin - Mit der Berlinale beginnt eines der großen internationalen Filmfestivals. Die 76. Filmfestspiele in Berlin werden am Donnerstagabend (19.00 Uhr) eröffnet. Regisseur Wim Wenders („Perfect Days“, „Paris Texas“) leitet in diesem Jahr die Jury, die sich schon morgens vorstellt (10.15 Uhr).

Zum Auftakt wird dann das Drama „No Good Men“ über eine Kamerafrau in Afghanistan gezeigt. Regisseurin Shahrbanoo Sadat war selbst 2021 aus ihrem Land evakuiert worden und lebt in Hamburg.

Zur Eröffnungsgala am Potsdamer Platz werden zahlreiche Gäste erwartet, darunter die Schauspielerin Michelle Yeoh („Wicked“, „Everything Everywhere All at Once“). Sie wird mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Auf der Gästeliste stehen etwa auch Iris Berben, Daniel Brühl, Matthias Schweighöfer, Jella Haase und Neil Patrick Harris.

Die Berlinale läuft bis zum 22. Februar. Während des Festivals werden unter anderem US-Star Pamela Anderson („The Last Showgirl“), Schauspieler Ethan Hawke („Blue Moon“, „Before Sunrise“) und die britische Musikerin Charli xcx („Brat“) erwartet. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 330.000 Kinotickets verkauft.