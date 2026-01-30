Jetzt kann man wieder besonders schöne Menschen in der Hauptstadt sehen: Die Modewoche beginnt an diesem Freitag.

Berlin - In Berlin beginnt heute die Modewoche. Bis Montag werden in der Hauptstadt neue Entwürfe gezeigt. Zur Schau des Modeunternehmens Marc Cain wird am Abend auch Model Jerry Hall erwartet, die früher mit Rockstar Mick Jagger verheiratet war.

Hall soll von ihrer Tochter Elizabeth Scarlett Jagger begleitet werden, wie das Unternehmen mitteilte. Ursprünglich war deren Schwester Georgia May Jagger angekündigt worden, die allerdings kurzfristig nicht kann.

Hall war von 1990 bis 1999 mit dem Frontmann der Rolling Stones verheiratet. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder. Rocklegende Mick Jagger ist bereits mehrfacher Großvater und auch Uropa.

Bei der Modewoche, die noch bis einschließlich Montag läuft, werden unter anderem neue Entwürfe von Designerinnen und Designern wie Kilian Kerner, Esther Perbandt, Danny Reinke und William Fan gezeigt.