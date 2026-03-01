Rund um den meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März strahlt in Sachsen die Sonne vom Himmel. Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

Leipzig - Nach dem ungewöhnlich frühlingshaften Ausklang des Monats Februar bleibt es in Sachsen auch im März zunächst mild. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die neue Woche freundliches Wetter mit viel Sonnenschein und ohne Niederschläge voraus. „Für die Jahreszeit ist das doch eher als mild einzustufen“, sagte ein Meteorologe in Leipzig.

Der Februar hatte sich am Freitag und Samstag mit warmen Tagen verabschiedet. Am 27. Februar seien in Sachsen sogar an einigen Orten Monatsrekorde bei den Temperaturen gemessen worden. Demnach lagen die Spitzenwerte am Freitag in Leipzig bei 20,4 Grad, in Nossen bei 20,5 Grad und in Oschatz bei 20,6 Grad.

„Kommt nicht alle Jahre vor“

Auch der Samstag zeigte sich mit Höchstwerten zwischen 15 Grad in Görlitz und 19 Grad in Leipzig verbreitet vorfrühlingshaft. „Das kommt nicht alle Jahre vor“, sagte der DWD-Sprecher. Am kühlsten sei es am Samstag noch am Erzgebirgskamm gewesen. In Zinnwald wurden 9 Grad registriert.

„Auch in den nächsten Tagen wird es nicht signifikant kühler“, sagte der Meteorologe. Zwar ziehe am Sonntag eine schwache Kaltfront über Sachsen, doch schon am Dienstag seien wieder Höchstwerte bis 17 Grad in Sicht. Nachts wird es jedoch passend zur Jahreszeit kalt. Sowohl am Boden als auch in der Luft könne örtlich leichter Frost auftreten.