Vom Showbusiness ins Ehrenamt: Das Ehepaar Zarrella will Kindern helfen, sicher aufzuwachsen. Dabei verraten sie auch, worauf sie bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder besonders viel Wert legen.

Köln - Model Jana Ina Zarrella (48) und Ehemann Giovanni Zarrella (47) engagieren sich nun ehrenamtlich für die Rechte von Kindern. Das Promi-Paar wurde am Mittwoch offiziell zu Paten des Kinderhilfswerks Unicef ernannt und unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung.

Moderator Giovanni Zarrella („Die Giovanni Zarrella Show“) sagte, dass ihm und seiner Frau sehr wichtig sei, ihre Kinder zu schützen - damit sie in einem sicheren Umfeld aufwachsen können. Sie wollten dazu beitragen, dass dies möglichst vielen Kindern möglich sei - ein Aufwachsen in Sicherheit, ohne Gewalt und Konflikte, mit guter Gesundheitsversorgung und Bildung.

Persönliche Erfahrungen prägen den Blick

„Ich finde das Thema Bildung extrem wichtig. Jedes Kind hat das Recht, zur Schule zu gehen und das muss auch durchgesetzt werden“, sagte Jana Ina Zarrella der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Ihr Blick geht dabei über Deutschland hinaus. Die Moderatorin wurde in Brasilien geboren und erlebte dort Kindertage. „Die öffentlichen Schulen in Brasilien sind eine Katastrophe.“

Das Promi-Ehepaar hat selbst zwei Kinder und verriet, dass es ihnen bestimmte Werte vermitteln wolle - etwa Bodenständigkeit. „Wir kommen beide aus ganz normalen Familien“, sagte Jana Ina Zarrella. Ihre Eltern hätten wirklich schuften müssen, um sie zu ernähren. „Meine Mutter war Alleinerziehende, musste also den ganzen Tag arbeiten. Giovannis Eltern waren den ganzen Tag im Restaurant.“ Der Moderator ist Gastronomen-Kind.

Werte, die bleiben sollen

„Man weiß sehr zu schätzen, was man hat“, sagte Jana Ina Zarrella. Das wollten sie ihren Kindern als Wert weitergeben - Dankbarkeit, Demut und Fleiß.

Unicef-Paten nutzen ihre Bekanntheit, um das Kinderhilfswerk zu unterstützen. Sie sollen sich für die Rechte, den Schutz, die Entwicklung und die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen engagieren.

Bekannte Unicef-Paten in Deutschland sind unter anderem Ex-Tennisstar Angelique Kerber, Moderatorin Bärbel Schäfer und Kinderstar Tobias Krell („Checker Tobi“).