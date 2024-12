Nächtliche Verfolgungsjagd in der Börde - zwei Diebe entziehen sich einer Polizeikontrolle. Für einen von ihnen endete die Flucht äußerst unangenehm.

Dieb bleibt in Gülletank stecken

In der Börde hat die Polizei einen Transporter verfolgt. (Symbolbild)

Eichenbarleben - Auf seiner Flucht vor der Polizei ist ein Dieb im Landkreis Börde in der Nacht in einen mit Gülle gefüllten Silotank gestiegen und dort steckengeblieben. Der 45-Jährige habe ohne Hilfe nicht mehr herausklettern können und sei aufgrund seiner starken Unterkühlung zur weiteren Behandlung unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die Beamten hatten zuvor einen Transporter kontrollieren wollen. Der Fahrzeugführer habe jedoch beschleunigt, hieß es. In der Folge sprang der Beifahrer den Angaben zufolge aus dem noch fahrenden Fahrzeug. Er sei in Richtung eines Landwirtschaftsbetriebes davongerannt. Der Transporter sei hingegen weiter auf ein angrenzendes Feld gefahren. Kurze Zeit später fanden die Beamten das Fahrzeug ohne Insassen.

Wie eine Fahndungsabfrage ergab, waren sowohl die Kennzeichentafeln als auch das Fahrzeug in Weimar entwendet worden. Im Fahrzeug stellte die Polizei Einbruchswerkzeug sowie „vermutliches Diebesgut“ fest.

Der geflüchtete Beifahrer wurde im Silotank gefunden, der Fahrzeugführer wurde bisher nicht aufgegriffen. „Allerdings konnte er durch umfangreiche Ermittlungen vor Ort bekannt gemacht werden“, teilte die Polizei mit. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor.