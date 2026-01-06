Mit der Hilfe von Zäunen, Toren und Sicherheitsleuten soll der Görlitzer Park in diesem Jahr nachts geschlossen werden. Nun wurde ein Stück des Zauns gestohlen.

Voraussichtlich sollen die neu gebauten Tore an den Eingängen des Parks ab März nachts geschlossen werden. (Archivfoto)

Berlin - Unbekannte Diebe haben an einem Eingang zum Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ein Teil des neu errichteten Zauns gestohlen, mit dem die Grünanlage nachts geschlossen werden soll. Ein Wachmann bemerkte das fehlende Zaunelement in der Nacht am Eingang Görlitzer Brücke, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Einsatzkräfte suchten die Umgebung nach dem 2,4 Meter mal 2,5 Meter großen Zaunstück ab - konnten es jedoch nicht finden.

Park soll ab März nachts schließen

Wer hinter der Tat steckt, sei Gegenstand der Ermittlungen. Mit der geplanten Schließung des Parks wollen Senat und Polizei die Drogen- und Gewaltkriminalität zurückdrängen. Voraussichtlich sollen die neu gebauten Tore an den zahlreichen Eingängen des Parks ab März ab 22.00 oder 23.00 Uhr geschlossen werden. Die neu gebauten Zaunteile und Eingangstore mit Drehkreuzen sind inzwischen weitgehend fertig.

Die geplante nächtliche Schließung des Görlitzer Parks soll 800.000 Euro pro Jahr kosten. Diese Ausgaben sind vor allem für den privaten Wachdienst fällig, der für das Abschließen der Tore am Abend und das Öffnen am Morgen sowie die Kontrollen im Park zuständig ist, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage von Linken-Abgeordneten hervorgeht.