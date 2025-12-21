Mit einem Trick schlagen Diebe in Wildau zu: Sie lassen Luft aus dem Reifen und greifen zu, als der Fahrer abgelenkt ist.

Wildau - Ein Autofahrer ist nach dem Besuch eines Einkaufszentrums in Wildau (Kreis Dahme-Spreewald) Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Kriminelle ließen Luft aus einem Reifen und lauerten dann auf eine Gelegenheit, um Wertgegenstände aus dem Wagen zu stehlen, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte.

Der Autofahrer stellte am Freitagabend kurz nach dem Losfahren einen Schaden am Reifen fest, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte. Während er nachschaute, machten sich die Täter im Wagen zu schaffen. Was sie gestohlen haben, nannte die Polizei nicht.

Einen Tag später stellte ein Autobesitzer in Wildau fest, dass Unbekannte Scheinwerfer und Frontgrill seines auf der Straße geparkten Fahrzeugs abmontiert hatten.