Kriminelle sind in eine Windkraftanlage im Landkreis Zwickau eingebrochen und haben dort hohen Schaden angerichtet. Wie ist es dazu gekommen?

Diebe richten immensen Schaden an Windrad an

Kriminelle haben in Reinsdorf (Landkreis Zwickau) immensen Schaden an einem Windrad angerichtet. (Symbolbild)

Reinsdorf - Rund 100.000 Euro Schaden haben Kriminelle an einem Windrad in Reinsdorf (Landkreis Zwickau) angerichtet. Die Unbekannten hätten die Tür zu der Anlage aufgebrochen und Kabel im Wert von etwa 5.500 Euro gestohlen, informierte die Polizeidirektion Zwickau. Zudem hätten sie weitere Versorgungs- und Datenkabel durchgeschnitten, sodass immenser Schaden entstanden sei. Es werde ein Zusammenhang mit einem weiteren Diebstahl von einer nahegelegenen Baustelle geprüft, so die Polizei.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen, die in der Nacht zum Montag Menschen oder Fahrzeuge in der Nähe des Windrades unweit der Autobahn 72 beobachtet haben.