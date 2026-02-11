Am Wochenende haben unbekannte Täter zahlreiche Schafe im Jerichower Land gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag.

Möckern - Diebe haben 65 trächtige Schafe von einem Grundstück mit Stallanlage in Möckern (Landkreis Jerichower Land) gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Den Angaben zufolge brachen die Diebe in der Nacht auf Sonntag ein Vorhängeschloss auf und stahlen die Tiere. Die Polizei schätzte den Schaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

In einzelnen Fällen wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Schafe oder auch ganze Schafherden gestohlen. In Hambergen (Niedersachsen) wurden im Dezember etwa 70 Schafe von einer Weide gestohlen. Im Oktober wurden elf hochtragende Schafe aus einem Stall im Landkreis Goslar gestohlen. Und Anfang vergangenen Jahres wurden im Kreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) 29 trächtige Mutterschafe von einer Weide geklaut.