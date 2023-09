Meppen - Diebe haben aus einer Lagerhalle im Landkreis Emsland etwa drei Tonnen Kupfer im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen. Die Täter hatten sich in der Zeit von Freitagmittag bis Montagfrüh zunächst Zugang zu einem Gelände in Meppen verschafft und waren dann in die Lagerhalle eingebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.