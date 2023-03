Borna - Unbekannte haben neun Kunstwerke und eine Spielwarensammlung aus einem Atelier in Borna gestohlen. Die Diebe verschafften sich in der Nacht zu Sonntag Zugang zu dem Kunstatelier in einer Fabrikhalle, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach hebelten die Diebe die Hintertür des Ateliers auf, um Zugang zu ihrem Diebesgut zu erhalten. Anschließend seien die Täter in das angrenzende Wohnhaus eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde in dem Wohnhaus aber nichts gestohlen. Die Polizei Leipzig möchte den genauen Wert des Diebesguts derzeit nicht beziffern, da es sich um Täterwissen handele. Die Ermittlungen dauern an.