In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr zwar mehr kaskoversicherte Autos gestohlen als 2023. Die erbeuteten Fahrzeuge waren aber günstiger.

Magdeburg/Berlin - Bei Diebstählen von kaskoversicherten Autos ist in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr nach Versicherungsangaben ein Gesamtschaden von rund 7,3 Millionen Euro entstanden. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte, wurden 2024 in Sachsen-Anhalt 380 kaskoversicherte Fahrzeuge entwendet. Das waren den Angaben zufolge fünf Fahrzeuge mehr als im Vorjahr.

Wert der gestohlenen Autos niedriger

Allerdings sei der wirtschaftliche Schaden durch Autodiebstähle um rund neun Prozent gesunken, so der GDV. Der Grund: „Die Diebe erbeuteten weniger wertvolle Autos“, hieß es in einer Mitteilung. Im Schnitt zahlten die Versicherer für jeden Diebstahl in Sachsen-Anhalt rund 19.300 Euro und damit fast zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Statistisch liegt Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge leicht über dem bundesweiten Durchschnitt von drei Diebstählen pro 10.000 Autos.

Bundesweit Autos im Wert von 293 Millionen Euro gestohlen

Bundesweit wurden nach Angaben des GDV im vergangenen Jahr 14.162 versicherte Autos gestohlen. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 293 Millionen Euro. Besonders im Fokus der Diebe waren hochwertige SUVs sowie Modelle der oberen Mittelklasse und der Oberklasse. Im Schnitt zahlten die Versicherer für jeden Diebstahl rund 20.700 Euro.

Die höchste Diebstahlsgefahr gibt es laut GDV in Berlin. „Berlin ist und bleibt die Hauptstadt der Autodiebe, hier findet mehr als jeder vierte Diebstahl bundesweit statt“, erläuterte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Im Süden Deutschlands sei die Gefahr von Autodiebstählen deutlich geringer.