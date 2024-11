Altenburg - Der Gerhard-Altenbourg-Preis des Lindenau-Museums Altenburg geht an den Fotografen, Objekt- und Aktionskünstler Dieter Appelt. Mit dem Preis wird das Lebenswerk des Künstlers gewürdigt, teilte das Lindenau-Museum mit. Der Kunstpreis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert. Dabei erhält der Künstler 10.000 Euro persönlich, während 40.000 Euro in eine Sonderausstellung und einen Katalog fließen.

Dieter Appelt wurde 1935 in Niemegk (Brandenburg) geboren und gehört nach Angaben des Museums zu den prägenden Stimmen der deutschen Fotokunst. Seine Werke behandeln unter anderem Themen wie Erinnerung, Natur und Vergänglichkeit. Einige Werke seien beispielsweise im Art Institute of Chicago oder im Centre National de la Photographie in Paris ausgestellt worden.

Die Ausstellung zu seinen Ehren wird im Sommer 2025 im Prinzenpalais des Residenzschlosses Altenburg eröffnet. Unterstützt wird der Preis unter anderem von der Thüringer Staatskanzlei und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen.