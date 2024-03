Berlin - Zur Unterstützung älterer Menschen in digitalen Angelegenheiten bietet die „Silbernetz“-Hotline ab kommenden Freitag (15. März) ein kostenfreies Infotelefon an. Wer keine digitalen Medien nutze, habe es schwer, Angebote und Hilfen zu finden, wie der Berliner Verein am Mittwoch mitteilte. „Telefon- und Branchenbücher sind abgeschafft, einfach hingehen und nachfragen ist für viele ältere Menschen unmöglich.“ Die Mitarbeiter der Hotline sollen Abhilfe schaffen und Fragen zu digitalen, finanziellen, bürokratischen oder gesundheitlichen Themen beantworten - etwa zu kostenlosen Freizeitangeboten für Rentner oder der Beantragung eines Personalausweises.

Die Hotline steht wochentags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Einer von sechs Mitarbeitern höre sich die Anliegen der Anrufenden an und leite gegebenenfalls an kompetente Ansprechpartner weiter.