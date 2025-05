Trotz des Regierungsumzugs von Bonn nach Berlin haben die Bundesministerien bis heute Dienstsitze in beiden Städten. Auch das neue Digitalministerium residiert sowohl an der Spree als auch am Rhein.

Berlin - Mehr als 25 Jahre nach dem Regierungsumzug erhält das neue Bundesdigitalministerium neben dem Standort Berlin auch einen Dienstsitz in Bonn. Das bestätigte ein Sprecher des Ressorts vor Journalisten in Berlin. Dies sei „historisch gewachsen“, weil auch nachgeordnete Behörden wie die Bundesnetzagentur und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ihren Sitz in der früheren Bundeshauptstadt hätten.

Aufgaben wie Digitalisierung und Cybersicherheit, die bislang auf verschiedene Ministerien und das Kanzleramt verteilt waren, sollen unter dem neuen Ressortchef Karsten Wildberger (CDU) zentralisiert werden. Ein eigenes Gebäude in Berlin gibt es noch nicht. Vorübergehend residiert man in Räumen des Innenministeriums im Stadtteil Charlottenburg.

Welche Kosten durch den zweiten Standort in Bonn entstehen, konnte der Sprecher nicht sagen. In den 90-er Jahren war der deutsche Regierungssitz zwar von Bonn nach Berlin verlegt worden, aber alle Ministerien haben bis heute Standorte in beiden Städten.