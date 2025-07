Wegen einer Reifenpanne muss ein Transporter nördlich von Berlin halten. Polizisten kontrollieren das Fahrzeug - und entdecken etwas, was Dönerfreunde lieber nicht erleben wollen.

Oberkrämer - Hunderte Kilogramm Dönerfleisch kommen nun in die Tonne: Polizisten haben in Brandenburg einen Transporter gestoppt, dessen Fleischlieferung nicht ausreichend gekühlt gewesen sein soll. „Dönerstag fällt aus“, teilte die Polizei mit. Der Kleinlasttransporter war am Montag auf der Autobahn 10 nördlich von Berlin unterwegs.

Nach einer Reifenpanne hielt das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen. Beamte der Verkehrspolizei hätten dann bei einer Kontrolle festgestellt, dass der Laderaum mit mehr als 1.000 Kilogramm tiefgekühlten Dönerfleisch beladen gewesen sei, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Der Fahrer (54) habe offenbar die Tiefkühlanlage nicht eingeschaltet, sodass die Kühlkette unterbrochen gewesen sei.

Der Transporter, der zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Havelland in Richtung Hamburg unterwegs war, sei auch zu schwer beladen gewesen, bemängelte die Polizei. Das Veterinär- und Lebensmittelamt des Landkreises Oberhavel habe entschieden: „Das Fleisch muss vernichtet werden.“