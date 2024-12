Berlin - Den Punkrockern von „Feine Sahne Fischfilet“ haben Unbekannte in Berlin drei Gitarren geklaut. „Kennt ihr das Klischee von der Band aus lauter Dorfdeppen, die zum ersten Mal ganz aufgeregt mit alle Mann in die Großstadthölle Berlin fährt“, schrieb die Band auf Instagram zu einem Bild der Mitglieder, auf dem sie verkniffen in die Kamera blicken.

Sie hätten auch immer herzlich über eine solche klischeehafte Dorfmusikerband gelacht, „die bei sich aufm Land nicht gelernt hat, dass man Instrumente nicht im Auto liegen lassen darf“. Nun ist es der Band selbst passiert. Ein Bild des Beitrags zeigt das Innere eines Autos durch eine offenbar zerstörte Scheibe. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.

Als Finderlohn verspricht die Band aus Mecklenburg-Vorpommern eine Einladung zu einer Open-Air-Show im kommenden Juli in Berlin - inklusive Freibier und After-Show-Party. Zudem schrieb die Band, um welche Gitarrentypen es sich handelt und stellte Bilder der Instrumente dazu.