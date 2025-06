Dresden/Leipzig - Der MDR-Rundfunkrat hat den Weg für die Fortsetzung des „Tatort“ aus Dresden freigemacht. Die Dreharbeiten sollen nach dem Sommer beginnen und die neue Folge nächstes Jahr ausgestrahlt werden, teilte der MDR mit. Der Arbeitstitel laute „Das, was Du zurücklässt“. Im Zentrum stehe der Mord an einem Taxifahrer, der die Ermittler Winkler (Cornelia Gröschel) und Schnabel (Martin Brambach) tief in familiäre Tragödien und verdrängte Wahrheiten führe.

Der „Tatort“ aus Dresden erreiche bundesweit 8 bis 10 Millionen Zuschauer im Fernsehen und werde pro Folge mehr als eine Million Mal in der ARD-Mediathek gestreamt, erklärte Rundfunkratsvorsitzender Michael Ziche. „Produktionen wie diese stärken die regionale Identität und Wertschöpfung, denn ein großer Teil der Mitarbeiterschaft wird mit Arbeitskräften aus Mitteldeutschland besetzt.“