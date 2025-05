Ein Autofahrer setzt in einer Fahrzeugkolonne zum Überholen an. Das Manöver geht schief - drei Fahrer kommen verletzt ins Krankenhaus.

Elsterheide - Bei einem missglückten Überholversuch in einer Kolonne aus vier Autos sind in Ostsachsen drei Fahrer verletzt worden. Zudem entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 80.000 Euro. Drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden.

Die Fahrzeuge waren am Samstag zwischen den Ortschaften Bergen und Geierswalde unterwegs. Der 67 Jahre alte Fahrer des letzten Autos habe die beiden vor ihm fahrenden Wagen überholen wollen. An einem Auto kam er laut Polizei vorbei, doch der 70 Jahre alte Fahrer des anderen setzte ebenfalls zum Überholen an. Die Fahrzeuge stießen zusammen und rammten außerdem noch den ersten Wagen der Kolonne, der von einem 25-Jährigen gesteuert wurde. Die drei Männer wurden in Krankenhäuser gebracht.