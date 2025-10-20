Martin Schindler ist einer der Titelanwärter bei der Darts-EM. Doch gleich das erste Spiel ist für die deutsche Nummer eins eine hohe Hürde.

Dortmund - Der beste deutsche Darts-Profi Martin Schindler hat trotz seiner starken Saison einen schwierigen Auftaktgegner für die EM erwischt. Schindler trifft zum EM-Auftakt in Dortmund auf den Engländer Dave Chisnall, der in der Weltrangliste als 16. einen Platz vor Schindler selbst steht. Für die EM ist allerdings das Ranking der European Tour maßgeblich - da ist Schindler Zweiter und Chisnall nur auf Rang 31 gelistet.

Das Turnier in der Dortmunder Westfalenhalle beginnt am Donnerstag (19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) und dauert bis zum Sonntag. Neben Mitfavorit Schindler sind in Niko Springer und Ricardo Pietreczko zwei weitere deutsche Profis dabei.

Littler erst im Finale möglicher Schindler-Gegner

Senkrechtstarter Springer spielt zum Auftakt gegen den Niederländer Jermaine Wattimena. Pietreczko bekommt es mit Josh Rock aus Nordirland zu tun. Setzen sich beide zum Auftakt durch, käme es am Samstag im Achtelfinale zu einem deutschen Duell.

Die Topfavoriten Luke Littler und Luke Humphries sind wie Springer und Pietreczko in der oberen Hälfte platziert - sie könnten erst in einem möglichen Endspiel auf den deutschen Primus Schindler treffen.