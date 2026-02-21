Dreimal entscheidet die Schiedsrichterin im Spiel des HSV gegen Werder auf Strafstoß. Nur zwei davon werden verwandelt. Am Ende heißt es im Volksparkstadion 1:1.

Hamburg - Trotz drei Elfmetern hat es Nordderby in der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen keine Siegerinnen gegeben. Vor 12.276 Zuschauern im Volksparkstadion bedeuteten die Strafstoßtreffer der Hamburgerin Sophie Hillebrand (18. Minute) und der Bremerin Larissa Mühlhaus (63.) das leistungsgerechte 1:1 (1:0).

Der Tabellen-Sechste Werder verpasste es durch das Remis, sich weiter an die Champions-League-Plätze heranzukämpfen. Der HSV steht als Zwölfter jetzt drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Zwei Strafstöße für Hamburg, einer für Bremen

Nach einem ausgeglichenen Beginn bescherte eine überflüssige Aktion von Michelle Ulbrich den Gastgeberinnen die Führung. Hillebrand verwandelte den Elfmeter nach dem Ulbrich-Foul an Melanie Brunnthaler sicher. Noch in der ersten Hälfte entschied Schiedsrichterin Karoline Wacker erneut auf Strafstoß für den HSV. Diesmal hatte Michelle Weiß die Hamburgerin Lotta Wrede zu Fall gebracht. Im zweiten Versuch aber scheiterte Hillebrand an Werder-Torhüterin Mariella El Sherif.

Auch der Ausgleich der Bremerinnen fiel vom Punkt. Die frühere Hamburgerin Mühlhaus, die zuvor von Paulina Bartz zu Fall gebracht worden war, ließ Lea Paulick keine Chance. In der Folge spielten beide Teams in einer intensiven Partie auf Sieg, mussten aber mit jeweils einem Punkt zufrieden sein. Kurz vor dem Abpfiff (90.+3) sah die zuvor ausgewechselte Bremerin Lina Hausicke wegen Meckerns noch die Gelb-Rote Karte.

Bundesliga-Zuschauerrekord für die HSV-Frauen

Die 12.276 Besucher im Volksparkstadion bedeuteten einen Zuschauerrekord bei einem Bundesliga-Heimspiel der HSV-Frauen. Im März vergangenen Jahres waren die 57.000 Besucher beim Pokal-Halbfinale zwischen Hamburg und Bremen die deutsche Bestmarke gewesen. Diese wurde zu Beginn der laufenden Saison durch die 57.762 Fans beim Eröffnungsspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen durchbrochen.