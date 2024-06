Hannover - Drei Menschen sind wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der besonders schweren Brandstiftung am Donnerstag festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, mehrmals Brände in einem Wohnhaus in Peine gelegt zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Im Zuge der Festnahmen durchsuchten Einsatzkräfte mehrere Wohnungen und Geschäfte in der Stadt und Region Hannover, im Landkreis Peine und in Nordrhein-Westfalen.

Gegen alle drei Verdächtigen wurden Haftbefehle erlassen. Sie sollen im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Hildesheim die Durchsuchungsbeschlüsse beantragt. Die Brandlegungen ereigneten sich nach Angaben der Ermittler im März und im April. Betroffen war jeweils eine Familie in Peine.