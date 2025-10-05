In einem sozialtherapeutischen Wohnheim in Grimma bricht in einem Zimmer ein Feuer aus. Drei Frauen müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Grimma - In einem sozialtherapeutischen Wohnheim in Grimma (Landkreis Leipzig) ist am Morgen ein Brand ausgebrochen. Drei Frauen im Alter von 57, 61 und 70 Jahren seien mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei in einem Zimmer in der Wohnstätte ausgebrochen. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass es sich auf weitere Räumlichkeiten ausbreitet. Ein Brandspezialist der Polizei soll die Ursache des Feuers herausfinden.